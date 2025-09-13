type here...
sábado, septiembre 13, 2025
Adulto mayor muere mientras viajaba en un bus de Condega a Estelí

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

Un hombre de unos 75 años de edad, de identidad desconocida, falleció la mañana de este sábado mientras viajaba en un bus que cubría la ruta Somoto–Estelí.

De acuerdo con otros pasajeros, el señor abordó la unidad de transporte colectivo en Condega y falleció durante el trayecto, pues al llegar a Estelí, se percataron que ya no era de este mundo.

Aparentemente el infortunado fue fulminado por un infarto cardiaco y su cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital San Juan de Dios, en Estelí, en espera de ser identificado y reclamado por los suyos.

