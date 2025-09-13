Adulto mayor muere mientras viajaba en un bus de Condega a Estelí

Un hombre de unos 75 años de edad, de identidad desconocida, falleció la mañana de este sábado mientras viajaba en un bus que cubría la ruta Somoto–Estelí.

De acuerdo con otros pasajeros, el señor abordó la unidad de transporte colectivo en Condega y falleció durante el trayecto, pues al llegar a Estelí, se percataron que ya no era de este mundo.

Aparentemente el infortunado fue fulminado por un infarto cardiaco y su cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital San Juan de Dios, en Estelí, en espera de ser identificado y reclamado por los suyos.