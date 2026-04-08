Adulto mayor fallece cuando viajaba en bus de la ruta 101 en Managua

Un lamentable suceso ocurrió en la capital cuando el señor Orlando Andrés Escobar Moreno, de 73 años, perdió la vida mientras se transportaba como pasajero en una unidad de transporte colectivo.

Señor fallece en bus de Managua

El hecho tuvo lugar a bordo de un bus de la Ruta 101, con placas M 3511, el cual era conducido por el señor José Daniel Montano López, de 54 años, y fue descubierto cuando circulaba en la parte trasera de donde fue la Funeraria La Católica, en el Mercado Oriental.

Según testigos, Don Orlando abordó la unidad en la parada de La Ceibita, en el barrio Cuba, Distrito II de Managua. Minutos después, los pasajeros notaron que el adulto mayor no reaccionaba, confirmándose posteriormente su deceso.

El ahora fallecido habitaba en el sector conocido como la «Calle del Chorizo», ubicada del puente a desnivel Portezuelo, seis cuadras al Norte, entre los barrios La Primavera y Selim Shible, en Managua.

Tras el incidente, se dio aviso a las autoridades correspondientes; sin embargo, el cuerpo no fue remitido al Instituto de Medicina Legal.

Los familiares de la víctima solicitaron la entrega inmediata del cadáver, argumentando que Don Orlando padecía de múltiples complicaciones de salud, incluyendo problemas cardíacos y de presión arterial, lo que apunta a una muerte por causas naturales.

La familia y vecinos del sector lamentan la partida de Don Orlando, mientras que las autoridades policiales realizaron el debido levantamiento de datos para documentar el caso, el cual cerró como una emergencia médica fatal debido a los padecimientos crónicos que el ciudadano enfrentaba.