Adrenalina pura se vive en Veladas de las Estrellas 2 en Polideportivo Alexis Argüello

En punto de las 6:40 de la tarde de este sábado inició la Velada de las Estrellas 2, protagonizadas por creadores de contenido nacionales e internacionales que darán lo mejor de sí para quedarse con la victoria en el Polideportivo Alexis Argüello, en Managua.

La velada inició con la pelea entre el Tiktokers “Cárcamo” ante el granadino “El Ropa”, quien se quedó con el triunfo al imponerse por nocaut técnico en el segundo de tres asaltos.

El “Ropa” conectó buenos golpes a “Cárcamo”, quien en una ocasión cayó a la lona, y tras levantarse ya no tenía aire para continuar, por lo que no tuvo más que no continuar la pelea.

El segundo combate que estuvo cargado de mucha adrenalina lo protagonizaron León Arce vs. George Barber, quien termino perdiendo la pelea.

La velada de las Estrellas 2 continuó con una de las mejores reyertas entre “Mayorguita”, hijo del Bicampeón del mundo Ricardo “El Matador” Mayorga y el creador de contenido “Héctor El Chatel”, a quien tumbaron en par de ocasiones a la lona.

Desde el primer round “Mayorguita” salió con todo contra “El Chatel”, quien también se fajó pero no pudo dominar el combate, imponiéndose por nocauts técnico el hijo del Bi campeón Mayorga.

Al finalizar el primer bloque de tres peleas, llegó el momento del ambiente musical al ritmo del grupo “Mozote”, quienes interpretaron covers del género Pop y Rock alternativo.

Seguidamente continuó la Velada de las Estrellas con el combate entre Julio Payán y El Che Gerardo, éste último fue “fumigado” a golpes a tal punto de terminar con la nariz reventada, por lo que no tuvo más remedio que no continuar con la pelea.

Julio Payán cumplió con sus seguidores al asegurar que acabaría lo más pronto posible con su rival el Che Gerardo con quien se rumora tenían sus diferencias por faldas.

La victoria de Julio Payan fue celebrada por el Club Deportivo Walter Ferretti, que publicó en sus redes sociales una foto del ganador con la frase Victoria Rojinegra.

Y el siguiente pleito también nace de una rivalidad en el amor, los protagonistas El tío Jeff, quien se le fue arriba con la jaña a “YATUZABES”, quien se tragó muchos golpes hasta el final, momento en que sacó todo su coraje para castigar al tío Jeff, quien se fatigó tanto que no pudo culminar el 3 rounds.

El guante de campeón fue entregado a YATUZABES por la manzana de la discordia, la bella Marisela, para darle más duro en la yaga al tío Jeff.

En la pelea de los tapones de Chileros, el Peque, de Managua se impuso por nocauts técnico sobre el Chinandegano Mini Messi, en el segundo asalto, ambos gigantes de corazón son personas que padecen enanismo.

La cartelera boxística continuó con el único combate entre mujeres, Allison Mejía ante la granadina Jenny Cruz, quien ganó por nocaut técnico.

Allison, se vio obligada a no continuar con la pelea debido a una posible lesión en su brazo izquierdo. En este intercambio de golpes, Jenny era físicamente, más fuerte que su rival y eso inclinó la balanza a su favor.

Tras la victoria, la Jenny, dijo que estaba dispuesta a pelear contra cualquier creadora de contenido, sin embargo, al preguntarle si retaría a Salma Flores, dijo que no.

Entre los asistentes a la Velada de Las Estrellas 2 se rifó una motocicleta, televisores, entre otros premios.