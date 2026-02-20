¿Adónde vamos a parar? turista arriesgó a bebé para tomarle una foto en Cataratas del Iguazú

Un turista puso en riesgo la vida de un bebé solo por una fotografía, un perturbador momento que se vivió en las Cataratas del Iguazú, un conjunto de cascadas que se ubican en la frontera entre Argentina y Brasil.

En una imagen se puede observar a un hombre elevando al menor por encima de la estructura de protección de un mirador de La Garganta del Diablo, el punto de mayor caudal del sistema de cascadas.

El adulto sostiene al niño sobre una caída de más de 70 metros, mientras se puede ver a una mujer fotografiando la alarmante escena.

Las barandas dispuestas en el lugar están diseñadas específicamente para resguardar a los visitantes.

En el lugar están dispuestas las normas del parque, que prohíben treparse o sobrepasar las estructuras, con el fin de evitar accidentes en un entorno natural de alto riesgo; sin embargo, este hombre ignoró las advertencias.