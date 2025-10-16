Jovencita de 14 años pierde la vida al caer en cauce durante fuerte lluvia en Managua

La adolescente Altahir Cristina Chavarría López, de 14 años, falleció la tarde de ayer arrastrada por las fuertes corrientes de un cauce en en Batahola Sur, en Managua.

Cazadores de noticias informaron que la adolescente, quien cursaba el octavo grado en el colegio Carlos Fonseca Amador, en Batahola Norte, después de salir de clases se dispuso a marcharse a su casa ubicada de cerca de la antigua Nicalit, al momento que caía la fuerte lluvia sobre la capital.

“Aparentemente, ella se cayó dentro del cauce justo cuando trató de saltarlo de un lado, y las corrientes de agua la arrastraron por más de 100 metros”, dijo un testigo.

Otra versión es que la menor cuando transitaba por la antigua embajada americana intentó evitar que un vehículo la empapara con el agua de la calle, retrocediendo lo que hizo que perdiera el equilibrio, cayendo a una canaleta donde fue arrastrada por la fuerte corriente.

Pobladores de la zona y transeúntes al percatarse del incidente de inmediato alertaron a dos hombres quienes valientemente que se tiraron al cauce a intentar rescatarla; pero debido a las fuertes corrientes la jovencita impactó contra una plancheta de cemento y se hundió, y ya no fue vista más.

Los rescatistas improvisados tuvieron que agarrarse de la plancheta, y así lograron salvar sus vidas, o la tragedia hubiera sido peor, según el video enviado a nuestra línea WhatsApp 8711-0456.

Los dos jóvenes que intentaron salvar a la pequeña fueron auxiliados por otras personas, para salir del cauce.

Doña Lilliam Glenda Jirón, abuela materna de la víctima, dijo que su nieta Altahir Cristina siempre regresaba acompañada pero esta vez decidió caminar sola bajo la lluvia.

“Le habíamos dicho que no se viniera bajo la lluvia, que siempre se viniera con Doña Lucía; sin embargo, ella dijo que no. Dicen que la corriente era tan fuerte que se la llevó, aunque hubo gente que quiso auxiliarla, pero ya no estaba al alcance”, dijo apesarada doña Lilliam Jirón.

La policía al conocer de la tragedia se movilizaron al lugar, y con apoyo de los bomberos lograron sacar el cuerpo de la pequeña Altahir Cristina, que quedó prensado debajo de una plancheta de cemento del cauce localizado detrás de la parada de buses localizado de las aldeas S.O.S, 50 metros al Oeste.

Altahir Cristina Chavarría López será velada hoy y mañana en su vivienda localizada de donde fue la Nicalit, 3 cuadras al Sur, 1 al oeste, en la capital.