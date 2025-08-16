type here...
Buscar
31.7 C
Managua
sábado, agosto 16, 2025
Destacadas

Adolescente murió al lanzarse a río Bambana, en Rosita, para auxiliar a menor que se estaba ahogando

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

La joven Jennifer Escarleth Castellón Lira, de 15 años, falleció ahogada en las aguas del río Bambana, a su paso por la comunidad Walangwas, en el municipio de Rosita, Caribe Norte.

De acuerdo con los informes, la adolescente perdió la vida tras lanzarse al agua en un intento por rescatar a una menor que se estaba ahogando, la que al final fue rescatada por otras personas.

Las autoridades locales realizaron labores de búsqueda y la recuperación del cuerpo, mientras la población permanece consternada por el trágico suceso.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456