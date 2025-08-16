Adolescente murió al lanzarse a río Bambana, en Rosita, para auxiliar a menor que se estaba ahogando

La joven Jennifer Escarleth Castellón Lira, de 15 años, falleció ahogada en las aguas del río Bambana, a su paso por la comunidad Walangwas, en el municipio de Rosita, Caribe Norte.

De acuerdo con los informes, la adolescente perdió la vida tras lanzarse al agua en un intento por rescatar a una menor que se estaba ahogando, la que al final fue rescatada por otras personas.

Las autoridades locales realizaron labores de búsqueda y la recuperación del cuerpo, mientras la población permanece consternada por el trágico suceso.