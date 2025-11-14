Adolescente muere estrellado en moto contra una vaca en Ciudad Darío

El adolescente Alex Josheth Treminio Chavarria, de 17 años, murió al estrellarse contra una vaca con la moto Raybar color blanco placa BO 13910.

Tragedia en Matagalpa: joven muere en accidente vial

La desgracia vial ocurrió a las 4:30 de la mañana en el kilómetro 84 de la carretera Panamericana Norte, jurisdicción del departamento de Matagalpa.

Treminio Chavarría había salido de su casa en Villa El Triunfo, en Ciudad Darío con rumbo a su trabajo en un centro de acopio de café en Matagalpa.

Sin embargo, al llegar al sector de la ganadería San José de Pasle, el semoviente se le atravesó en la vía, causando el mortal accidente.

