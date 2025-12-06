Adicto a las drogas profana tumba y extrae cráneo de señor fallecido en Estelí

La joven Flor Rugama denunció que el adicto Lesther Francisco Vásquez, alias “La Nigua”, profanó la tumba del señor Lucas Rugama y extrajo su cráneo en el cementerio de la comunidad San Pedro, localizada a 5 kilómetros de la ciudad de Estelí.

El repudiable caso ocurrió el jueves y durante todo el día, el despiadado sujeto anduvo con el cráneo del anciano fallecido el 2 de febrero del año 2003, mostrándolo como un trofeo a personas de la comarca.

Tras enterarse de lo sucedido, la joven Flor Rugama fue al cementerio y comprobó que la tumba de su abuelo estaba abierta, por lo que se dirigió a buscar a Lesther para que le devolviera el cráneo, a lo que el sujeto se negó.

Ante esa situación, la muchacha le dijo que llamaría a la Policía Nacional por ser un delito y el delincuente le respondió que no le importaba.

En ese momento un hermano del adicto le dijo a la muchacha que fuera a la casa de su madre porque ahí estaba la mochila sobre una cama con el cráneo de su abuelo Lucas a la que ella le tomó fotos para tener evidencias.

La madre del delincuente lamentó lo que hizo su hijo expresando que una persona, aunque esté muerta merece respeto y pidió a las autoridades que tomen medidas contra su hijo porque ya no se aguanta en la comunidad.

La señora afirmó que a Lesther lo han sorprendido hasta sosteniendo relaciones sexuales con animales por lo que solicitó que se lo lleven y lo mantengan encerrado por el resto de su vida.