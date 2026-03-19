Acusan a conductor de rastra sin frenos que causó muerte a pasajera de moto en sector de Monte Tabor

En el Juzgado Local Único para lo Penal, del municipio El Crucero, este jueves fue acusado el furgonero Jason Josué Balladares Ruiz, de 30 años, por el delito de homicidio imprudente en perjuicio de la joven María José Pérez Martínez, de 23 años.

La acusación introducida por la Fiscalía también incluye los cargos por el delito de lesiones imprudentes graves en perjuicio de Nathaly Johana Flores Acevedo, Nabil Ignacio Aguilar Sequeira y Kevin Nahum Aguilera Medrano.

El fatal accidente ocurrió en el sector de Monte Tabor, kilómetro 13 de la carretera Sur, la mañana del martes, cuando la joven María José Péez se dirigía a laborar en una farmacia naturista, a bordo de la moto conducida por su novio Kevin Nahum Aguilera Medrano, de 23 años.

Según los informes, la rastra cargada con sacos de azúcar tomó viaje sin control, al perder los frenos, mientras era conducida por Jason Josué Balladares Ruiz, de 30 años.

El pesado vehículo primero colisionó contra una camioneta cuyos ocupantes, se encontraban reparando una llanta y, posteriormente, embistió la moto en la que se trasladaban María José y su novio quien resultó lesionado y sigue hospitalizado, junto a los otros lesionados.

Posteriormente, el furgón destruyó un muro y derribó varios postes del tendido eléctrico, hasta quedar convertida en chatarra.

Durante la audiencia preliminar, la titular del Juzgado Local Único para lo Penal del municipio El Crucero, admitió la acusación, ratificó la prisión preventiva y fijó para el 26 de marzo la audiencia inicial contra Jason Josué Balladares Ruiz.