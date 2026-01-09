Padre e hijo mueren al impactar contra camión de volquete entre El Rama y Kukra Hill, Caribe Sur

El joven Milton Ramírez y su padre, don Encarnación Ramírez, murieron luego de impactar con la moto en que viajaban contra un camión de volquete que supuestamente les invadió el carril a las dos de la tarde de este viernes.

El suceso ocurrió frente a la finca de Gregorio Zambrana, en el sector conocido como la bajada de «Chepe León», en la comarca El Colorado del Cerro El Diablo, en la carretera que conecta El Rama y Kukra Hill.

Según los reportes, tras el brutal impacto, padre e hijo quedaron tendidos sobre la vía, Milton, sin vida con la pierna izquierda amputada, y su padre, don Encarnación con lesiones de gravedad.

Al sitio se desplazaron unidades de la Cruz Blanca y el Cuerpo de Bomberos, quienes brindaron los primeros auxilios al sobreviviente y coordinaron su traslado de emergencia a un centro hospitalario, pero falleció en el traslado.

Mientras tanto, efectivos de la Policía se trasladaron al lugar para determinar las circunstancias exactas del accidente que involucró la pesada maquinaria en esa zona de pendientes pronunciadas.

Al momento del accidente, padre e hijo se dirigían hacia Ciudad Rama y eran originarios de la comunidad El Salto de Sam Brown, en el municipio de Kukra Hill.