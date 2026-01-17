Motociclista muere tras brutal choque con un camión, en Chontales

Como José Dolores Sandoval Hernández, de 45 años, fue identificado el motociclista que perdió la vida de manera instantánea la madrugada de este sábado luego de verse involucrado en una colisión casi frontal entre su motocicleta y un camión.

El hecho se registró en el kilómetro 222.3 de la carretera Managua–El Rama, sector La Curva, comarca La Gateada, en el departamento de Chontales.

Sandoval Hernández conducía su motocicleta cuando impactó contra un camión Isuzu, conducido por Abelardo Antonio Flores Solano, de 32 años.

Las primeras investigaciones señalan una posible invasión de carril por parte del motociclista como causa del fatal accidente.