Abren inscripciones para la décima edición de Hackathon Nicaragua 2026
Con el lema “¡Siempre Más Allá!”, fue lanzada oficialmente la Ruta Creativa de Hackathon Nicaragua 2026 desde el Centro de Convenciones Olof Palme, en Managua, dando inicio a las inscripciones para esta décima edición que impulsa la innovación y el talento tecnológico de la juventud nicaragüense.
La Compañera Loyda Barreda, directora del Tecnológico Nacional (INATEC), anunció que desde este viernes los jóvenes interesados ya pueden conformar sus equipos y prepararse para participar en el evento nacional que se desarrollará los días 8 y 9 de octubre de 2026.
“Los invitamos a partir de hoy a inscribirse, conformar su equipo e iniciar una serie de capacitaciones y formación continua hasta llegar a Hackathon Nicaragua 2026. Durante estos diez años, Hackathon Nicaragua ha fortalecido las capacidades de más de 7 mil protagonistas, quienes han desarrollado 527 prototipos de aplicaciones web y móviles dirigidas a resolver desafíos del país en diferentes áreas”, expresó la Compañera Loyda Barreda.
Asimismo, se ha consolidado una red nacional de mentores integrada por especialistas del sistema educativo y de instituciones gubernamentales, además de la creación del programa de incubación de proyectos y emprendimientos tecnológicos Startup y el Centro Nacional de Innovación y Tecnología Francisco “El Chele” Moreno.
En este décimo aniversario, la Ruta Creativa Hackathon Nicaragua proyecta elevar aún más el nivel de desarrollo de aplicaciones móviles y web al servicio de diversos sectores del país, fortaleciendo las capacidades, habilidades y conocimientos de la juventud.
Lo que inició en 2017 con apenas 24 equipos participantes y una competencia de 32 horas continuas, hoy es una importante plataforma nacional de innovación, creatividad y desarrollo tecnológico.