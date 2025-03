¿A qué hora se verá el eclipse lunar en Centroamérica?

Este 13 de marzo el continente americano podrá disfrutar de un eclipse lunar. Estas son las horas clave para apreciar del fenómeno astronómico en las capitales de Centroamérica.

Este jueves 13 de marzo de 2025 el cielo nocturno será el escenario de un espectáculo celeste: un eclipse lunar.

El evento astronómico será visible -si las condiciones climáticas lo permiten- desde todo el continente.

En esta nota te explicamos a qué hora será visible desde las capitales de Centroamérica.

Según datos del portal timeanddate.com, los habitantes de Ciudad de Guatemala, San Salvador, Tegucigalpa, Managua y San José podrán ver el inicio del eclipse lunar a las 9:57 pm del jueves 13 de marzo.

El máximo del evento (Luna roja) será a las 12:58 am del viernes 14, mientras que terminará a las 4:00 am. En el caso de Ciudad de Panamá el evento comenzará a las 10:57 pm del jueves y culminará a las 5:00 am del viernes.

Los eclipses lunares son conocidos popularmente con nombres como “Luna de sangre”, debido al tono rojizo o naranja que toma el satélite terrestre en el punto máximo del fenómeno.

Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean de modo que la Luna pasa por dentro de la sombra que proyecta la Tierra.

Este jueves 13 toda la Luna pasará dentro de la parte más oscura de la sombra de la Tierra, llamada umbra. “Cuando la Luna está dentro de la umbra, se ve de un color rojo naranja”, destaca el portal.

Consejos para ver el eclipse lunar

La duración del fenómeno es larga, sin embargo, los espectadores no deben esperar grandes cambios en períodos cortos.

En Centroamérica la duración total del evento ronda las seis horas, de las que solo una hora corresponde a la fase del eclipse total.

A diferencia de los eclipses solares, los de luna no representan ningún riesgo para los observadores y pueden verlo sin problemas, aunque pueden ayudar binoculares o telescopios para más detalles.