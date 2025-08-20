A partir del domingo, Loto tendrá cuatro sorteos diarios para dar más oportunidades de ganar

Este domingo 24 de agosto marca un emocionante hito para los jugadores de Loto en Nicaragua, con el inicio del nuevo cuarto sorteo diario a las 6 de la tarde!.

Con esta incorporación, Loto ahora ofrecerá cuatro oportunidades diarias para jugar y ganar: a las 11 a.m., 3 p.m., 6 p.m. y 9 p.m., de lunes a domingo.

Para compartir esta gran noticia, los carismáticos presentadores Hansell y María Celeste visitaron los estudios de Tu Nueva Radio Ya, donde contagiaron su entusiasmo y alegría a toda la audiencia.

Durante la entrevista, destacaron que este nuevo sorteo responde directamente a las peticiones de los jugadores, quienes disfrutaban enormemente del tradicional “Súper Sábado” a las 6 p.m.

Los presentadores recordaron que el único boleto que garantiza pago rápido y seguro es el inconfundible boleto naranja de Loto, disponible en más de 1,700 agentes distribuidos por todo el país.

Además de brindar diversión y premios, cada boleto contribuye a los programas sociales de Lotería Nacional, apoyando a niños, jóvenes deportistas, adultos mayores y más.

Loto sigue innovando con opciones como: Diaria, ahora con la jugada “Más Uno”; Premia 2; Juga 3 y Fecha, donde los jugadores pueden elegir cualquier día y mes, ¡aunque no exista!

Si la combinación sale ganadora, se multiplica el monto invertido hasta 200 veces.

Los presentadores de Loto, Hansell y María Celeste enfatizaron la importancia de jugar con boletos legales y oficiales, y celebraron el crecimiento de la red de agentes Loto, que también representa una oportunidad para emprendedores locales.

Con esta nueva etapa, Loto reafirma su compromiso de llevar suerte, alegría y desarrollo a las familias nicaragüenses. ¡No te pierdas el nuevo sorteo diario a partir del domingo a las 6 p.m. y sigue jugando con tus números favoritos!