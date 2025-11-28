A juicio sujeto que llevaba piedras de crack ocultas en “el chispero” en San Judas

A juicio oral y público en fecha próxima fue remitido el sujeto Luis Alberto Muñoz Zeledón, de 26 años, quien está siendo acusado por el delito de tráfico de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas en perjuicio de la salud pública del pueblo nicaragüense.

La audiencia inicial contra al acusado fue realizada la mañana de ayer jueves mediante videoconferencia desde el Juzgado Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, a cargo de la doctora Karen Vanessa Chavarría Morales.

Luis Alberto Muñoz es habitante de Ciudad Sandino y fue detenido por agentes de la Policía en el barrio San Judas, luego de que durante una requisa rutinaria se puso nervioso.

Los policías le encontraron inicialmente al sujeto 4 mil 400 córdobas en el bolsillo y cuando le preguntaban el origen del dinero, les respondió que necesitaba ir urgente a un inodoro.

En ese momento, los agentes lo llevaron a la Delegación III para que fuera al servicio, pero al no soportar el malestar, les reveló que en el ano llevaba oculto un paquete con 46.22 gramos de piedras de crack, por lo que procedieron a trasladarlo al centro de salud donde se lo extrajeron.

Además de remitirlo a juicio, la autoridad judicial ordenó que Luis Muñoz continúe bajo prisión preventiva en la cárcel modelo de Tipitapa.

Según los archivos judiciales, Luis Alberto Muñoz Zeledón, originario de Matiguás, Matagalpa, en el año 2023 fue condenado a seis meses de prisión y al pago de tres mil 528 córdobas de multa, por el mismo delito, lo que demuestra que es reincidente.