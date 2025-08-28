A finales de Septiembre inicia en Costa Rica juicio por asesinato de joven nicaragüense

El juicio contra un joven de 17 años, por el femicidio de la nicaragüense Amaly Nicole Rodríguez Martínez, de 18 años, se realizará del 23 al 25 de septiembre en el Tribunal Penal Juvenil de Cartago, en Costa Rica.

Amaly Nicole Rodríguez Martínez, de 18 años

El crimen ocurrió el 5 de abril en el Dique, en Taras de Cartago, donde Rodríguez, de nacionalidad nicaragüense, recibió un disparo en su cara, en apariencia, por parte de su novio. Ella fue trasladada por su padre al Hospital Max Peralta, pero fue declarada fallecida al llegar.

“Nosotros estamos preparando nuestra querella privada, Amaly vivió muchas situaciones de violencia. La familia quiere justicia por la muerte de su hija, mientras trataba de reconstruir su vida en un país que no tiene los medios para desvictimizar”, declaró la abogada de la familia de la víctima, Angie Arce.

El sospechoso de apellido Mejía había huido de Costa Rica, pero días después fue detenido en Nicaragua y posteriormente extraditado para quedar a la orden de las autoridades costarricenses.

Según lo relatado por el padre de la víctima, Lenin Rodríguez, él se encontraba en su hogar, a solo tres casas de distancia de donde ocurrió el crimen, y al escuchar los disparos, salió corriendo y fue informado por los vecinos de que su hija había sido herida, luego de que el novio pidiera auxilio.

Tanto padre como novio llevaron a la muchacha al hospital, en donde al ser declarada muerta, el novio huyó hacia Nicaragua, pero fue capturado y extraditado días después.

