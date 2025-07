98.7% de los nicaragüenses señala que la Paz no debe ponerse en riesgo bajo ninguna circunstancia

Los resultados de la última encuesta de M&R Consultores, presentados este miércoles, destacaron que el 98.7% de los nicaragüenses considera que la paz de Nicaragua no se debe poner en riesgo bajo ninguna circunstancia.

La paz en Nicaragua: prioridad para el 98.7% de la población

El estudio del Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública, SISMO, en su Edición 81, correspondiente al segundo trimestre de 2025, también subraya que el 98.8% de los entrevistados valoró que la estabilidad económica y social del país no debe ser puesta en riesgo.

«Esto no es antojadizo, no es una opinión, no es una percepción, sino que los nicaragüenses, desde su experiencia, lo expresan», comentó Raúl Obregón, gerente general de M&R Consultores.

Para el estudio se realizaron 1 mil 600 entrevistas a ciudadanos en los 15 departamentos y las dos regiones autónomas de Nicaragua, que ofrecen un amplio panorama de las diferentes temáticas.

En torno a las reformas relacionadas con los fundamentos de la nación, que se hicieron recientemente a la Constitución Política de Nicaragua, la encuesta indica que el 95.1% de los entrevistados está de acuerdo con las prácticas solidarias como modelo de vida entre los nicaragüenses.

«En cuanto a los valores cristianos, el 96.9% está de acuerdo en que el Estado debe promover la reconciliación de las familias y trabajar a favor de ello», expresó Obregón.

Referente a los ideales socialistas, el 95.4% de los entrevistados comentó, que estos se deben trabajar en pro de la construcción de una sociedad justa.

Para el 80.3% de los nicaragüenses, el Copresidente Daniel Ortega es un gobernante democrático apegado a las leyes.

La encuesta también refiere que el 81.6 por ciento de entrevistados considera que el Comandante Daniel busca la unidad y la reconciliación entre los nicaragüenses, indicó Obregón.

Asimismo, el 90.5 por ciento de encuestados cree que la unidad nacional es sumamente necesaria para derrotar la pobreza.

Por otra parte, el 82.7 por ciento de nicaragüenses opina que el gobierno del Copresidente Daniel Ortega conduce al país por la dirección correcta.

En otro orden, el 86.7% de los nicaragüenses aprueba el trabajo y la gestión de Gobierno del Copresidente Daniel Ortega.

Respecto al trabajo que realiza la Copresidenta Rosario Murillo, la encuesta de M&R Consultores revela que el 82.3% de los nicaragüenses lo califica positivamente.

De igual manera, el 87.2% de los encuestados considera que el país va a seguir adelante, mejorando y progresando junto a las familias.

El gerente general de M&R Consultores también abordó, como parte de la encuesta, las relaciones económicas, comerciales y diplomáticas de Nicaragua con otros gobiernos, como la Federación de Rusia y la República Popular China.

En el caso de Rusia, las expectativas económicas y comerciales positivas de la población son del 85.3%, y referente a la República Popular China, son del 86%.

En el tema de la soberanía y la autodeterminación, el 98.4 por ciento de encuestados opinan que se debe rechazar toda acción externa que atente contra la seguridad de la sociedad y soberanía del país.

El gerente general de M&R Consultores agregó que «los nicaragüenses rechazan todo aquello que ponga en riesgo la paz y la estabilidad».

La encuesta también destaca que el 92.2% de los nicaragüenses afirma que con el gobierno actual los derechos fundamentales se respetan en el país.

Referente a la libertad de expresión de los medios de comunicación, el 93.8 por ciento considera que se respeta, y el 93.7 por ciento opina que se respeta el derecho de los ciudadanos a expresarse libremente.

De igual manera, el 92.3% estima que se respeta la libertad de empresa; en tanto el 91.5 por ciento está consciente que se respetan los derechos humanos de la población.

Asimismo, el 94.8% de los nicaragüenses considera que hay libertad en Nicaragua para que las personas piensen, digan o hagan lo que consideren, en el marco del respeto.

También, el 91.5% de los nicaragüenses están satisfechos con el funcionamiento de la democracia en Nicaragua.

En otro tema de la encuesta, el 92.2% de los nicaragüenses asegura que los subsidios en el transporte urbano, la energía eléctrica, el agua potable, el gas propano y a los combustibles han tenido un alto impacto positivo en la economía familiar.

Obregón mencionó que el 60% de los entrevistados dijeron que han tenido oportunidades de obtener una vivienda o de mejorar la que ya tienen.

También la encuesta resalta que el 92.5% de los encuestados reconoce el grado de profesionalismo de la Policía Nacional.

