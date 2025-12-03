7 personas resultan lesionadas al impactar camión contra un puente en Pantasma

Un total de siete personas resultaron golpeadas, una de ellas de gravedad, luego que un camión se estrelló contra la barrera de concreto de un puente en la comarca El Guásimo, en Pantasma, Jinotega, la madrugada de este miércoles.

Siete heridos tras choque de camión en puente de Jinotega

El accidente sucedió luego que el conductor del camión perdió el control del pesado vehículo y fue a impactar contra la orilla del puente en donde se encontraban varias personas.

Entre los lesionados está el conductor del camión Pablo Herrera Arauz, de 64 años, originario de Quilalí, Nueva Segovia, quien sufrió trauma de tórax, fractura nasal y politraumatismo, por lo que su estado de salud es delicado.

También resultó afectada la señora Feliciana Rivera Bellorín, de 68 años, también de Quilalí, quien sufrió fractura en las costillas y múltiples golpes.

Igualmente, la niña Everling Dayaris Duarte, de 5 años, resultó con fractura de tibia y peroné; la joven Eveling Janeth Altamirano, de 21, fractura nasal, y Juana Francisca Talavera, de 30, fractura del codo izquierdo.

Por su parte, Erick Johnson Herrera, de 14 años, sufrió fractura en la pierna derecha y Rubí Raquel López, de 31, resultó con la pierna izquierda quebrada.

Los lesionados fueron atendidos por miembros de la Cruz Blanca y los Bomberos y llevados al centro de salud Adelina Ortega Castro, del municipio de Jinotega.

De acuerdo con los informes, Pablo Herrera había salido a la una de la mañana del aeropuerto Augusto Sandino, de Managua, con rumbo a la comunidad San Bartolo, de Quilalí, Nueva Segovia, cuando sufrió el accidente.