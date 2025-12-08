6 personas sufrieron quemaduras en Managua por mala manipulación de pólvora

El Ministerio de Salud informó este lunes que, durante las fiestas de la Purísima, seis personas resultaron quemadas en Managua por la mala manipulación de pólvora.

La institución sanitaria detalló que los incidentes ocurrieron entre el domingo 7 y las 6 de la mañana de este lunes 8 de diciembre.

El año pasado, en el mismo periodo, 10 personas resultaron quemadas por pólvora, lo que indica que esta vez se contabilizan cuatro víctimas menos.

Los afectados fueron cuatro varones y dos mujeres con edades que oscilan entre los 10 y 50 años. Sin embargo, ninguno fue dejado hospitalizado.

