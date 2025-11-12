5 marinos se salvan de la muerte al naufragar panga en el Caribe Sur de Nicaragua

Otra panga de nombre “Fénix” de la empresa PASENIC zarpó ayer martes de Corn Island a recolectar productos en los diferentes barcos de la flota pesquera que están faenando en alta mar, sin embargo, a su regreso, la pequeña embarcación sufrió fracturas en su casco y empezó a inundarse.

Rescate milagroso de la panga Fénix en Corn Island

La panga fue rescatada junto a los tres tripulantes por el barco pesquero “La Capitana”, que gracias a Jehová Dios se encontraba cerca del lugar donde ocurrió el naufragio.

Keith Hooker, Julio Rodríguez y Milton Araica, son los tres tripulantes de la panga “Fénix” que se salvaron prácticamente de la muerte a la altura de la línea de pesca número 13.

Cazadores de noticias informaron que en la embarcación que náufrago, también iban a bordo dos marinos de identidad desconocida, quienes habían abandonado el barco donde andaban faenando y abordaron la panga por encontrarse en mal estado de salud y eran trasladados a tierra firme.

Hoy miércoles 12 de noviembre los 5 marinos arribaron a Corn Island tras ser remolcados con todo y la panga por otro barco pesquero de nombre Procaribe 10.

