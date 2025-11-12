5 marinos se salvan de la muerte al naufragar panga en el Caribe Sur de Nicaragua

Por Jonathan Morales
16

Otra panga de nombre “Fénix” de la empresa PASENIC zarpó ayer martes de Corn Island a recolectar productos en los diferentes barcos de la flota pesquera que están faenando en alta mar, sin embargo, a su regreso, la pequeña embarcación sufrió fracturas en su casco y empezó a inundarse.

Rescate milagroso de la panga Fénix en Corn Island
Rescate milagroso de la panga Fénix en Corn Island

La panga fue rescatada junto a los tres tripulantes por el barco pesquero “La Capitana”, que gracias a Jehová Dios se encontraba cerca del lugar donde ocurrió el naufragio.

Keith Hooker, Julio Rodríguez y Milton Araica, son los tres tripulantes de la panga “Fénix” que se salvaron prácticamente de la muerte a la altura de la línea de pesca número 13.

Cazadores de noticias informaron que en la embarcación que náufrago, también iban a bordo dos marinos de identidad desconocida, quienes habían abandonado el barco donde andaban faenando y abordaron la panga por encontrarse en mal estado de salud y eran trasladados a tierra firme.

Hoy miércoles 12 de noviembre los 5 marinos arribaron a Corn Island tras ser remolcados con todo y la panga por otro barco pesquero de nombre Procaribe 10.

#Ultima Hora