4 personas mueren al accidentarse un helicóptero ambulancia en Turquía

Un fatal accidente aéreo ocurrió este domingo en la provincia costera de Mugla, Turquía, cuando un helicóptero ambulancia se estrelló contra el hospital universitario local, resultando en la muerte de sus cuatro ocupantes, según confirmaron las autoridades turcas a través de un comunicado oficial.

El incidente tuvo lugar poco después de las 10:00 hora local, cuando la aeronave, que se disponía a realizar un vuelo hacia la provincia vecina de Antalya, impactó contra el cuarto piso del centro hospitalario momentos después de su despegue.

Entre las víctimas fatales se encuentran los dos pilotos de la aeronave, un médico y un trabajador sanitario, según detalló el Ministerio de Sanidad turco mediante su cuenta en la red social X.

El gobernador de Mugla, Idris Akbiyik, informó a la agencia de noticias Anadolu que, aunque el helicóptero colisionó contra el edificio, los daños se limitaron a la estructura exterior del hospital.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente, indicando que en el momento del suceso había condiciones de densa niebla que podrían haber contribuido a la tragedia.

Eurocopter EC135 helicopter crashes while taking off in fog at the Muğla Training and Research Hospital in southwestern Türkiye, claiming the lives of four health care personnel.



