2026: Inician inspecciones mecánicas al Transporte Escolar para garantizar un regreso a clases seguro

Como parte del compromiso del Gobierno Sandinista de garantizar la seguridad, alegría y bienestar de la niñez nicaragüense, este lunes arrancaron a nivel nacional las inspecciones mecánicas al transporte escolar, una jornada que se desarrolla bajo las directrices del Plan Nacional de Seguridad Escolar 2026.

La jefa de la Dirección de Seguridad de Tránsito Nacional, Comisionada General Vilma Reyes, detalló que la meta inicial es la inspección de 1,000 vehículos. Este esfuerzo no se limita a lo técnico, sino que incluye un proceso integral de capacitaciones dirigido a conductores, propietarios de buses y microbuses, así como a los auxiliares que acompañan a los estudiantes en sus recorridos diarios.

“El esfuerzo cuenta con la participación activa del Ministerio de Educación, Policía Nacional y el Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua (IRTRAMMA), con el fin de prevenir accidentes y velar por la seguridad de nuestros estudiantes”, destacó la Comisionada General Reyes.

Por su parte, Norman Robles, director de Operaciones de IRTRAMMA, subrayó que esta iniciativa responde a una orientación directa del Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, priorizando la tranquilidad de las familias nicaragüenses.

“Estamos realizando un chequeo exhaustivo de cada unidad para asegurar su óptimo funcionamiento. Los puntos clave de la inspección incluyen, revisión total de frenos y sistema de dirección; el estado de las llantas y funcionamiento de luces; la evaluación de la carrocería, puertas, estado de los asientos y los pasillos”, informó el director de Operaciones del Instituto Regulador del Transporte Municipal de Managua.