Costa Rica fulminó con goleada a Nicaragua en las Eliminatorias Mundialista

En una amarga y triste noche en San José, la selección de Costa Rica fulminó a Nicaragua y los venció por goleada 4-1, la noche de este lunes en las Eliminatorias Mundialista.

En el encuentro el jugador más cuestionado por Nicaragua, fue el portero Miguel Rodríguez, que parece llegó al partido con los guantes «llenos de Mantequilla» y en tres de los cuatro goles cometió errores.

Por Costa Rica aprovecharon los errores Alonso Martínez con dos goles; también Manfred Ugalde sumó otro tanto y en la recta final la cereza del pastel fue un gol de «Chilena» anotado por Francisco Calvo.

Por Nicaragua el único gol del partido fue anotado por Júnior Arteaga.

En el encuentro Nicaragua dominó la posesión del balón con 66 por ciento, pero de poco sirvió pues en el segundo tiempo los ticos jugaron relajados.

Aunque todavía Nicaragua no está eliminado matemáticamente, es muy difícil pensar en una clasificación del equipo pinolero.

En el otro partido del grupo Honduras goleo también su casa 3-0 a Haití.

La tabla de posiciones dejó a Honduras primero de grupo 8 puntos, Costa Rica segundo con 6, Haití tercero con cinco y Nicaragua último con un punto.

El próximo mes Nicaragua jugará ante Honduras en Managua, el 13 y cerramos la Eliminatorias ante Haití de visitante el 18 de noviembre.