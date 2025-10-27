9 personas lesionadas en accidente de camión en Carazo

Un total de nueve personas resultaron con golpes de consideración en un accidente de tránsito ocurrido este mediodía en el kilómetro 57 de la Carretera Panamericana Sur, en el sector conocido como La Manzana, en la carretera hacia Nandaime, en Jinotepe, Carazo.

El conductor del camión blanco placas M135 676 cargado de tubos y accesorios de fontanería, es Rodolfo José Cuéndiz Dávila, de 44 años, originario de Managua, quien dijo que se durmió «por unos segundos» al volante, lo que provocó que colisionara contra unos árboles.

Los lesionados son el chofer Rodolfo Cuéndiz, Bayardo Antonio Romero, de 65 años; José Manuel López, de 43; José Daniel Martínez, de 26; Wilber Alberto Martínez Bravo, de 45, Bayardo José Dávila Salgado, de 31; Luis Alfonso Martínez, de 31 años; Eduardo Martínez Canales, de 33, y Miguel Ángel Pasquier, de 56 años.

El suceso fue atendido de inmediato por unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos y personal del Centro de Salud del municipio de La Paz, quienes brindaron atención a los heridos en el lugar, y luego los trasladaron al hospital regional Santiago.

Las autoridades policiales se presentaron al sitio a realizar las investigaciones y coordinar el traslado de los heridos, algunos de ellos con lesiones de gravedad.

Al momento del accidente, en el camión se movilizaban albañiles y ayudantes de construcción de Managua hacia Las Salinas, Rivas, a realizar labores de mantenimiento a una vivienda.



