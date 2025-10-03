10 pasajeros resultan lesionados en colisión de bus contra microbús en Masaya

Llantas hacia arriba quedó un microbús expreso al ser colisionado por un bus, frente al museo Camilo Ortega, en el barrio Los Sabogales, en la ciudad de Masaya.

Accidente de bus en Masaya deja 10 pasajeros lesionados

En el accidente 10 de los pasajeros que viajaban en el microbús placa CZ 622 de la ruta Jinotepe-Masaya, sufrieron diversas lesiones por lo que fueron llevados al hospital Comandante Hilario Sánchez Vásque, en la ciudad de Las Flores.

Según Ervin Danilo Ramírez Arguello, conductor del microbús, había visto estacionado en la parada de Catarina el bus amarillo de la ruta Diriomo-Masaya y el continuó su ruta y al llegar frente al museo fue alcanzado por dicha unidad de transporte que lo colisionó por detrás.

Agregó que a causa del impacto perdió el control y quedó volcado llantas arriba, en tanto la histeria se apoderó de sus 18 pasajeros de los que 10 fueron llevado en vehículos particulares al centro asistencial.

En el accidente el motociclista Joel López Mora, también fue impactado por el microbus, derrapando y sufriendo solo golpes menores que no ameritaron ser llevado a ningún centro asistencial.

En tanto la policía arrestó a conductor del bus Eduardo Flores López, quien según testigos manejaba a exceso de velocidad y fue quien provocó el accidente.