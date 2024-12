Vinicius Junior: El jugador mejor pagado del Real Madrid

Ser parte del Real Madrid no solo significa prestigio deportivo, sino también una notable recompensa económica. Según el diario As, Vinicius Junior, recientemente galardonado con el premio The Best de la FIFA como el mejor futbolista de 2024, ha visto su salario incrementado significativamente.

Con un contrato progresivo firmado en 2022, que le garantiza 75 millones de euros netos hasta 2027, Vinicius ha asegurado un aumento que eleva su salario a 20 millones de euros netos anuales durante las últimas dos temporadas de su contrato, convirtiéndose en el futbolista mejor pagado de la plantilla.

El delantero brasileño supera así a Kylian Mbappé y Jude Bellingham en términos de salario. Mbappé percibe 15 millones de euros netos anuales, mientras que Bellingham ronda los 9 millones de euros, aunque se espera una revisión salarial para el inglés. Este reconocimiento no solo reafirma el talento de Vinicius, sino también su importancia en la estructura salarial del club merengue.

La notable votación para el premio The Best, en la que Vinicius superó a figuras como Rodri Hernández y Bellingham, ha sido clave para este incremento salarial, destacando la confianza y el valor que el Real Madrid deposita en su joven estrella brasileña.