Usain Bolt, ICONO de los Récords Mundiales Guinness 2025

El legendario velocista jamaicano Usain Bolt ha sido oficialmente nombrado ICONO de los Récords Mundiales Guinness en 2025, en conmemoración del 70.º aniversario de la organización.

Este reconocimiento celebra su legado como el hombre más rápido de la historia, gracias a su impresionante récord mundial de los 100 metros planos en 9.58 segundos, logrado en el Campeonato Mundial de Atletismo de Berlín en 2009.

Usain Bolt, no solo ha dejado huella con sus ocho medallas olímpicas de oro, sino también por su carisma y su impacto global en el deporte.

Al recibir el galardón, expresó, el jamaicano expresó “Ser un ícono es lo que siempre he buscado. Me alegra que el trabajo que hice realmente importe”, dijo muy emocionado.

Usain Bolt fue parte fundamental del equipo jamaicano que estableció el récord mundial en la prueba de relevo 4×100 metros, con un tiempo de 36.84 segundos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.