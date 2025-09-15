Toros de Chontales buscan su pase a la final del Pomares ante San Fernando

Los Toros de Chontales buscarán su cuarta victoria en la serie ante las Fieras del San Fernando, para clasificar a la final del Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares.

Toros de Chontales buscan la final del Pomares

El partido será este martes a las dos de la tarde en el estadio Roberto Clemente, en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

En caso de una victoria de Masaya habría séptimo juego que se disputará en Juigalpa el próximo jueves, para definir quién avanza a la final.

La serie favorece 3-2 a los Toros de Chontales que buscan su primera clasificación a una final del béisbol de primera división.

Posiblemente para el juego de este martes el lanzador abridor por Masaya será Tito Martínez, mientras por Chontales, podría abrir el desafío, Santos Gómez.

Tu Nueva Radio Ya conoció que este lunes se agotaron todos los boletos para el juego de mañana donde se espera un fuerte dispositivo policial para evitar incidentes entre los aficionados de Chontales y Masaya.

El próximo viernes en Managua iniciará la serie final entre los Dantos y el que resulte vencedor entre Chontales y Masaya.

