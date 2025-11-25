Todo listo para Nicaragua ante Estados Unidos este viernes en el Polideportivo Alexis Argüello

Las selecciones de Baloncesto de Nicaragua y Estados Unidos arrancan las eliminatorias mundialistas y el primer desafío se realizará en el Polideportivo Alexis Arguello este viernes a las 7 pm.

La selección nacional (puesto 77 del ranking mundial-FIBA) fue ubicada en el grupo “A” con Estados Unidos (1 del Ranking-FIBA), Republica Dominicana (21) y México (31).

El Grupo “B” lo conforman Puerto Rico (16), Canadá (5), Bahamas (51) y Jamaica (95).

Grupo “C”; Venezuela (28), Brasil (10), Colombia (55) y Chile (62).

Grupo “D”; Argentina (8), Uruguay (44), Panamá (58) y Cuba (69).

El juego Nicaragua ante los estadounidenses será el primero de la ventana clasificatoria al Mundial FIBA-2027.