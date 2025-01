Tenista provoca al público con gestos tras victoria en el Australian Open

La tenista estadounidense Danielle Collins protagonizó un intenso enfrentamiento en el Australian Open, no solo contra la australiana Destanee Aiava, sino también con el público local que no dejó de abuchearla durante su victoria por 7-6, 6-4, y 6-2. Al concluir el partido, Collins no se quedó callada y respondió de manera provocadora a los espectadores que la desafiaban con gestos y abucheos.

En medio de un Kia Arena lleno de tensión, Collins celebró su triunfo con gestos dirigidos a los espectadores: lanzó besos, guiñó el ojo, llevó su dedo al oído para señalar que escuchaba los abucheos y terminó con una palmada en su glúteo mirando a las gradas. El público, lejos de calmarse, intensificó sus críticas. Sin embargo, la estadounidense, conocida por su carácter enérgico, mantuvo su postura desafiante.

En la entrevista posterior al partido, Collins ironizó sobre el ambiente hostil:

“A Coco (Vandeweghe, en su palco) y a mí nos encantan las buenas vacaciones de cinco estrellas. Parte de ese cheque se destinará a eso. Así que gracias, chicos, ¡gracias por venir aquí y apoyarnos esta noche!”, declaró ante un público dividido. Más tarde, en conferencia de prensa, atribuyó el comportamiento de los asistentes al exceso de alcohol:

“Creo que había mucha gente súper borracha y con dificultades para controlarse”, afirmó.

Collins, quien alcanzó la final del Australian Open en 2022, volvió a la competencia profesional tras superar problemas de fertilidad derivados de la endometriosis, una condición que había anunciado previamente como la razón de su retiro temporal. Sobre la hostilidad del público, agregó:

“Una de las mejores cosas de ser un deportista profesional es que la gente que no te quiere o te odia paga tus cuentas. Cada boleto que compran para abuchearme contribuye al Fondo Danielle Collins”.

Tras vencer a Aiava y a la ucraniana Daria Snigur en rondas previas, Collins enfrentará a su compatriota Madison Keys en busca de replicar su histórica actuación de 2022. Aunque reconoció que su carrera podría estar llegando a su fin, dejó claro que seguirá luchando tanto en la cancha como fuera de ella, enfrentando los desafíos de su vida personal con la misma tenacidad que muestra en cada partido.