Sinner vence a Alcaraz y conquista las Finales ATP 2025

Por José Luis García
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El tenista italiano Jannik Sinner se coronó campeón de las Finales ATP 2025 en Turín tras vencer al español Carlos Alcaraz en dos parciales 7-6 y 7-5 logrando su segundo titulo en el torneo denominado como “Maestros”, la mañana de este domingo.

El encuentro fue considerado por especialistas como el nuevo “superclásico del tenis moderno”, pues enfrentó a dos de los jugadores más prometedores y dominantes de la nueva generación.

A lo largo del año ambos tenistas se enfrentaron 15 veces en total, con 10 victorias para Carlos Alcaraz y 5 victorias paran Sinner.

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