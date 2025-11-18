Selección de béisbol de Nicaragua estará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Dominicana 2026

De manera oficial la W.B.S.C (Confederación Mundial de Béisbol y Softbol), dio a conocer los equipos clasificados a los Juegos Centroamericanos y del Caribe a realizarse el próximo año en República Dominicana.

“Luego de la cancelación de la Copa América, evento que otorgaría boletos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la WBSC otorgó 5 boletos a los XXV JCAC en Santo Domingo en el 2026, a jugarse del 24 de julio al 8 de agosto”, dio a conocer de manera oficial el organismo.

La Selección Nacional de Béisbol de Nicaragua, al ganar la medalla de ORO en los pasados juegos Centroamericanos se clasifico de manera directa, más Republica Dominicana por ser país sede, el resto de los clasificados se hizo por ranking.

“Valorando el Ranking Mundial, se decidió otorgar los otros boletos de las siguientes naciones: México, Puerto Rico, Panamá, Cuba y Colombia. Un octavo equipo saldrá de un clasificatorio que se disputará en Bahamas del 1 al 9 de diciembre.