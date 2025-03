Con un record de 13-1 en ganados y perdidos, el conjunto de San Isidro es el líder del Torneo de Baloncesto Carlos Ulloa in Memoriam 2025.

El accionar del equipo norteño ha sido extraordinario en esa edición, en la segunda posición se encuentra Tipitapa con record de 13-2. Los tipitapeños vienen de derrotar en su último compromiso 93-70 al Frente Sur Rivas.

Los Tigres de Chinandega están en la tercera posición con record de 12-2, el equipo de la Universidad Americana, UAM, en la cuarta posición, su record de 12-3. El bicampeón del Torneo de Baloncesto Carlos Ulloa está en el quinto puesto con balance de 10-4, en la sexta posición está la UNAN-Managua.

Este fin de semana jugarán la jornada 17 y 18, donde los universitarios de la UAM se enfrentarán a Las Américas II, Chontales vs San Isidro, Tipitapa vs La Trinidad y las Brumas de Jinotega vs Matagalpa.

El partido de las estrellas se jugara el próximo 27 de abril.