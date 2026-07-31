San Fernando «Pesca» a Elías Gutiérrez

En la Escogencia de Refuerzos para la siguiente fase del Campeonato Nacional de Béisbol “Germán Pomares Ordóñez”, Elías Gutiérrez, pitcher zurdo considerado “EL PEZ GORDO” entre los peloteros disponibles, fue electo por las Fieras del San Fernando.

Guitérrez, quien jugó para el eliminado Jinotega, fue primera elección en esta Ronda de Refuerzos, e iniciando la segunda Vuelta estará con su nuevo equipo sorteando a los Indios del Bóer.

Los Dantos quienes eligieron de segundo, se hicieron de los servicios del joven pelotero Tito Martínez quien en la primera fase estaba con el equipo de las Minas, mientras que Granada se quedó con los servicios de Bryan Torres.

El Bóer escogiendo de 4to, se decidió por el derecho Álvaro Amador, mientras Larry Álvarez quedó con los Toros de Chontales y Rivas se decidió por Norlando Valle mientras que Eddy Flores fue electo por Carazo.

Finalmente, Brandon Leytón quedó en Chinandega, Bryan Herrera en Estelí, Dwight Britton en Nueva Segovia y la Costa Caribe Sur se apuntó por Marbel Olivas mientras que Daylin López fue electo por Matagalpa.

La Segunda Fase del Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares Ordóñez dará inicio el 11 de agosto, una vez que haya culminado la participación de nuestra Selección Nacional en el Torneo de Béisbol de los Juegos CA y del Caribe que se realizan en República Dominicana.