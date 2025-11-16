Rotundo éxito en primer torneo de Go Karts en Puerto Salvador Allende, Managua

Un total de 65 pilotos compitieron la noche de este sábado, en el primer torneo de autos de pista Go Karts, en la pista ubicada en la cuarta etapa del Puerto Salvador Allende, Managua, organizado por la Empresa Nacional Portuaria para la juventud nicaragüense.

El compañero Irving Antonio Matus, director de mercadeo del puerto aseguró que el ganador del primer lugar Eduardo Román Maltes recibió un premio de 300 dólares, el segundo lugar Josué Mendoza 250 dólares y el tercer puesto Nabeel Nabi 150 dólares.

“El principal objetivo de la realización de este evento es la restitución de derechos para nuestra juventud que promueve nuestro Buen Gobierno que dirigen nuestros Copresidentes Comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo”, destacó el funcionario Matus.

Las familias que visitan el Puerto Salvador Allende, disfrutan de las distintas opciones de recreación, juegos, gastronomía, paseo en barcos, entre otras muchas más.