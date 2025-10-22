Real Madrid supera por la mínima al Juventus y ahora van por el Barcelona

En la jornada número tres de la Uefa Champions League, la tarde de este miércoles el Real Madrid venció 1-0 al Juventus, de Italia para mantener su paso perfecto en la competición.

Real Madrid vence a Juventus y sigue líder en Champions

El gol de la victoria fue anotado por Jude Bellingham, en el minuto 57.

Ahora el Real Madrid se enfoca en el Barcelona, el domingo ambos equipos protagonizan una edición más del clásico del fútbol mundial a las 9:15 de la mañana y en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.

En la tabla de posiciones de la Liga de España el Real Madrid es líder con 24 puntos, mientras Barcelona es segundo con 22.

En otros resultados de este miércoles en la champions Chelsea, de Inglaterra venció 5-1 al Ajax, de Países Bajos, Bayern de Múnich doblegó 4-0 al Club Brujas, de Bélgica y Liverpool, de Inglaterra superó 5-1 al Frankfurt, de Alemania.