Real Madrid sufre pero avanza en la Copa del Rey

El Real Madrid tuvo una jornada para el olvido al vencer por la mínima 3-2 al equipo Talavera FC, de la tercera división del fútbol español, la tarde de este miércoles en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey.

Los goles del Real Madrid fueron anotados por Kylian Mbappé en dos ocasiones y la otra anotación merengue fue un gol en propia puerta de Manuel Ferrando.

Por su parte los goles del Talavera FC, fueron marcador por Nahuel Arroyo y Gonzalo Di Renzo.

Otro equipo que también sufrió su el Atlético de Madrid venciendo 3-2 al Atlético Baleares; el Albacete derrotó en penales 3-0 al equipo de primera división Celta de Vigo.

En la Copa del Rey participan equipos de tercera, segunda y primera división del fútbol español.