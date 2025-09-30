El Real Madrid tuvo una actuación contundente en la segunda jornada de la UEFA Champions League, la tarde de este martes al vencer 5-0 al Kairat Almaty, en Kazajistán.

El protagonista principal fue Kylian Mbappé, con tres goles, el primero de penal en el minuto 25 y los otros goles en el 52 y 73, también anotaron por sus compañeros de equipo Eduardo Camavinga y Brahim Díaz.

En lo que va de la temporada Kylian Mbappé, lleva anotado ocho goles en la Liga, cinco en la champions y es líder de goleo en ambos torneos.

En la jornada de este miércoles el duelo más esperado es entre Barcelona y el Paris Saint Germain, a la una de la tarde hora de Nicaragua.

Hasta ahora en los registros entre ambos equipos Barcelona tiene 6 victorias, el Paris Saint Germain 5 y se han registrado cuatro empates.