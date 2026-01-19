Real Madrid enfrenta al Mónaco en la UEFA Champions League

El Real Madrid enfrenta este martes a las dos de la tarde al Mónaco, en la jornada número siete de la UEFA Champions League, en el estadio Bernabéu, en Madrid, España.

El Madrid registra una de sus peores crisis en cuanto a resultado, tienen la obligación de ganar y sensaciones de que todo puede fluir en lo que resta de la temporada.

Kylian Mbappé, goleador del Madrid, vivirá un momento especial cuando enfrente al Mónaco, club donde debutó como futbolista profesional.

Este martes también a las dos, el París Saint Germain, de Francia, juega ante el Sporting de Lisboa; Inter de Italia se mide al Arsenal de Inglaterra y Ajax, de Países Bajos enfrenta al Villareal, de España.

En la tabla de posiciones de la Champions, Arsenal es líder con 18 puntos, Real Madrid séptimo con 12 y Barcelona está en el puesto quince, con 10 puntos.

