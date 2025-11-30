Real Madrid empata y el Barça lidera la Liga

En una noche terrible el Real Madrid empató con las completas 1-1 ante el Girona y le dejaron el primer lugar de la Liga de España al Fútbol Club Barcelona.

Azzedine Ounahi del Girona anotó el primer gol del partido, mientras por el Real Madrid empató via penal Kylian Mbappé en el minuto 67.

Las críticas para el Real Madrid y su entrenador Xavi Alonso no dejan de llover, el Club merengue tiene tres partidos consecutivos sin conseguir victoria en la Liga.

El Barcelona es sábado venció 3-1 al Deportivo Alavés, un gol fue de Lamine Yamal y dos de Dani Olmo..

El Barcelona es líder de la Liga con 34 puntos, mientras el Real Madrid es segundo con 33 unidades.