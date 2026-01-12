Real Madrid destituye a Xavi Alonso como entrenador

El Real Madrid confirmó la mañana de este lunes el despido de Xavi Alonso como su director técnico luego de una serie de malos resultados, la gota que derramó el vaso fue la derrota 3-2 ante el Barcelona en la final de la supercopa de España.

Real Madrid despide a Xabi Alonso y apuesta por Arbeloa

Xavi, había llegado al Real Madrid hace apenas seis meses, perdió en el Mundial de Clubes, en la Liga va está a cuatro puntos de distancia del Barcelona y el equipo se ha metido a mala racha.

En cifras, Xabi Alonso dirigió 34 partidos oficiales al frente del Real Madrid, con un balance de 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas.

EL Madrid confirmó que el nuevo técnico será Álvaro Arbeloa, ex jugador merengue y actual entrenador de la cantera madridista.

Arbeloa, formó parte de la plantilla que conquistó la Champions League en 2014, asume el reto de dirigir al equipo con la misión de recuperar la solidez y el espíritu competitivo.