Real Madrid debuta con triunfo sufrido sobre el Olympique de Marsella en La Champions

Con demasiadas dificultades, el Real Madrid se las ingenió para vencer 2-1 al Olympique de Marsella, en la jornada inaugural de la UEFA Champions League, la tarde de este martes.
Los problemas para el Real Madrid iniciaron con la lesión de Trend Alexander Arnold, en el primer tiempo; en la segunda parte del partido, Dani Carvajal, recibió tarjeta roja y quedaron con 10 en la cancha.
Los goles del Real Madrid fueron anotados vía penal por medio de Kylian Mbappé.
En otros partidos, el Juventus, de Italia, empató 4-4 ante el Borussia Dortmund, de Alemania; en tanto el Arsenal de Inglaterra doblegó 2-0 al Athletic de Bilbao, de España, en los partidos más importantes.
Este miércoles debuta el Bayern de Múnich ante Chelsea, y el campeón París Saint Germain jugará contra el Atalanta. Ambos juegos se realizarán a la una de la tarde.
El Barcelona debuta en la Champions el jueves a la una de la tarde ante el Newcastle, de Inglaterra.