Real Madrid debuta con triunfo sufrido sobre el Olympique de Marsella en La Champions

Por José Luis García
Lectura: Menos de un minuto(s)

Con demasiadas dificultades, el Real Madrid se las ingenió para vencer 2-1 al Olympique de Marsella, en la jornada inaugural de la UEFA Champions League, la tarde de este martes.

Real Madrid vence al Marsella 2-1 en debut de Champions
Los problemas para el Real Madrid iniciaron con la lesión de Trend Alexander Arnold, en el primer tiempo; en la segunda parte del partido, Dani Carvajal, recibió tarjeta roja y quedaron con 10 en la cancha.

Los goles del Real Madrid fueron anotados vía penal por medio de Kylian Mbappé.

En otros partidos, el Juventus, de Italia, empató 4-4 ante el Borussia Dortmund, de Alemania; en tanto el Arsenal de Inglaterra doblegó 2-0 al Athletic de Bilbao, de España, en los partidos más importantes.

Este miércoles debuta el Bayern de Múnich ante Chelsea, y el campeón París Saint Germain jugará contra el Atalanta. Ambos juegos se realizarán a la una de la tarde.

El Barcelona debuta en la Champions el jueves a la una de la tarde ante el Newcastle, de Inglaterra.

