Real Madrid-Celta y Barcelona-Betis en 8vos de final de Copa del Rey en España

Este miércoles se realizó el sorteo para definir las llaves de la ronda de octavos de final de la Copa del Rey en España y los dos grandes del fútbol español, Real Madrid y Barcelona, conocieron sus rivales.

El Real Madrid estará recibiendo en el estadio Santiago Bernabéu en partido “único” al Celta, por su parte el Barcelona en casa ante el Betis. Hay que destacar que el Atlético de Madrid jugara de visitante ante el Elche.

Los encuentros se disputarán entre los días 14, 15 y 16 de enero del 2025 y las eliminatorias serán a partido único y la novedad será la utilización del VAR, ausente en las tres primeras eliminatorias.

Aquí les dejamos las llaves completas de la ronda de Octavos de Final de la Copa del Rey:

Pontevedra vs Getafe.

Ourense vs Valencia.

Elche vs Atlético de Madrid.

Almería vs Leganés.

Real Madrid vs Celta de Vigo.

Barcelona vs Betis.

Real Sociedad vs Rayo Vallecano.

Athletic Club de Bilbao vs Osasuna.