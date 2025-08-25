Real Estelí no pudo ante Ferretti, pero mantiene liderato del torneo nacional

Real Estelí finalizo 0-0 ante Walter Ferretti en la jornada siete del futbol nacional, los norteños mantuvieron el liderato del campeonato, por su parte los Caciques del Diriangén fueron sorprendidos por Sébaco y cayeron 2-1.

Real Estelí se afianza en el liderato del campeonato

Con este resultado el Real Estelí llego a 14 puntos, producto de cuatro victorias y dos empates (un juego menos), anotan nueve goles y reciben solamente cuatro. Por su parte Ferretti llego a diez unidades, tres victorias, un empate y una derrota, anotan trece y reciben seis y se ubica en la cuarta posición del campeonato.

En otros resultados de la jornada, Sébaco en casa con goles de Palacios y López derrotaron 2-1 a los Caciques del Diriangén, por quien descontó Arteaga. Por su parte Jalapa venció 4-2 a Real Madriz, Rancho Santana con anotación de Baltodano al minuto 89 venció a la Unan-Managua y los campeones nacionales Managua F.C derroto 2-1 a los Indígenas de Matagalpa, los goles fueron de Acuña y Cáceres.

La tabla de posiciones tiene como líder al Tren del Norte-Real Estelí con 14 puntos, Sébaco y Caciques del Diriangén 12, Walter Ferretti, Managua F.C y los Indígenas de Matagalpa con diez unidades cada uno, Unan-Managua ocho, Real Madriz y Jalapa seis y en el fondo rancho Santana con solamente cuatro unidades.