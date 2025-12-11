Quedando dos fechas, Barcelona y Liverpool estarían fuera de los ocho primeros de Champions

Después de jugarse las primeras seis jornadas de la Champions, el Barcelona y Liverpool, estarían quedando fuera de los ocho primeros lugares (clasificados directos a la siguiente ronda) y estaría jugando repechaje.

Recordemos que los ocho primeros lugares clasifican directo a la siguiente ronda (octavos de final) y los lugares del 9-24 jugarían un repechaje o dieciseisavos de final.

La sorpresa de ver a equipos como el Barcelona, Liverpool, Borussia Dortmund, Chelsea, Juventus y Nápoles entre otros, fuera de los mejores ocho, llama la atención…

Aquí les dejamos los primeros lugares de la fase de Champions, quedando dos jornadas para finalizar la ronda regular (van seis partidos):

El líder es el inglés Arsenal con18 puntos, marcha perfecta, seis partidos y seis victorias, con 17 goles a favor y solamente uno en contra, el alemán Bayern Múnich 15 puntos, PSG, 13, Manchester City y Atalanta con 13 puntos, Inter, Real Madrid, Atlético de Madrid y Liverpool con doce unidades.

Por su parte el alemán Borussia Dortmund y el inglés Tottenham con 11 puntos se ubican en la posición diez de la Champions, Newcastle United, Chelsea, Sporting y Barcelona, todos con 10 unidades.

Las últimas dos fechas se jugaran en el mes de enero.