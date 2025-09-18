Puertorriqueño Joel Fuentes será el manager del Tren del Norte en la Profesional

El Tren del Norte confirmó este jueves que el experimentado mánager boricua Joel Fuentes será quien los dirija en la Liga de Béisbol Profesional temporada 2025-26.

Joel Fuentes nuevo manager del Tren del Norte 2025-26

Dirigiendo el béisbol profesional en nuestro país, Joel Fuentes fue campeón con los Gigantes de Rivas en 2020, y ganó el título con los Indios del Bóer en la temporada 2022-23.

En la Liga de Béisbol Profesional, el Tren del Norte ha llegado a dos finales pero en ambas perdió, y la misión para Fuentes será conquistar su primer título en la historia.

Por ahora cuatro de los cinco equipos ya tienen managers: los Gigantes de Rivas, con Omar Vizquel; el Bóer con Lenín Picota; el León, con Sándor Guido, y Joel Fuentes con el Tren del Norte.

Ahora solo falta que Chinandega anuncie quien será el manager que los dirigirá en la Liga de Béisbol Profesional que tiene previsto iniciar el 4 de noviembre.

