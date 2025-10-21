Portero senegalés fue secuestrado y asesinado en Ghana

El joven portero senegalés Cheikh Touré, de 18 años, fue secuestrado y asesinado en Ghana tras haber sido engañado con falsas promesas de contratación.

Cheikh Touré

“Touré fue formado en la academia Esprit Foot Yeumbeul, en Senegal, y habría viajado a Ghana tras caer en el engaño de una supuesta prueba profesional. Las primeras investigaciones apuntan a que Touré fue contactado por una red de estafadores que se hace pasar por reclutadores de equipos profesionales, quienes le habrían prometido una prueba deportiva en un club, pero todo formaba parte de un plan de fraude y extorsión”, destacaron medios internacionales.

Según varios medios internacionales, los delincuentes habrían exigido una alta suma de dinero como rescate, la cual la familia del joven deportista no pagó. Cheikh Touré era considerado un portero con gran proyección dentro del fútbol juvenil senegalés. Su talento y disciplina lo habían convertido en una figura admirada por entrenadores y compañeros”, recalcaron los medios.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades y destacan no creer en promesas falsas de sitios que no generan confianza a nivel internacional.