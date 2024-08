Picher rivense Gean Carlos Flores fue el mejor del mundial U-15

Nicaragua concluyó su participación en el mundial de béisbol U-15, en cuarto lugar, en la historica actuación el rivsense Gean Carlos Flores, fue elegido como el mejor lanzador del torneo al registrar 0.00 de efectividad.

Gean Carlos Flores, mejor lanzador en Mundial U-15

Gean Carlos Flores, registró victorias ante Venezuela y Países Bajos, además salvó dos partidos ante México y Colombia y fue la pieza más valiosa de Nicaragua en pichero.

Además de esas estadísticas, en 13.1 entradas, Flores, no permitió carreras, recetó 8 ponches, permitió solo cuatro imparables y solo dio dos bases por bolas.

«Primero le doy gracias a Dios, me sentí muy contento, yo me imaginaba ganar esto, porque yo me preparé duro, este reconocimiento va para mi padres que están muy orgullosos de mi», expresó Gean Carlos Flores, el mejor lanzador del mundial U-15.