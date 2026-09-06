Oro para Nicaragua en Judo de los juegos CODICAER en Honduras

La judoca nicaragüense Ashly Jael Herrera Espinoza conquistó la Medalla de Oro para Nicaragua en la categoría +70 kg en los XXII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER 2026.

Estudiante del Instituto Nacional Felipe Urrutia de Estelí, Ashly se consagra como campeona centroamericana escolare suma el primer oro para el país en esta edición.

¡Felicidades campeona! Llevaste el nombre de Nicaragua y de Estelí a lo más alto