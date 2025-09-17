Nuevo estadio de fútbol Miguel «Chocorrón» Buitrago será entregado en las próximas semanas

El compañero Maurice Ortega Murillo y las autoridades de la Alcaldía de Managua realizaron la mañana de este miércoles un recorrido por las instalaciones del nuevo estadio de fútbol Miguel «Chocorrón» Buitrago.

Estadio Miguel Buitrago cerca de su inauguración en Managua

La construcción del estadio lleva un avance del 97 por ciento, y ahora solo resta finiquitar los últimos detalles para ser entregado a las familias de la capital, posiblemente, en el mes de octubre.

“Nos sentimos muy contentos de hacer esta visita al Estadio Miguel ‘Chocorrón’ Buitrago, una infraestructura deportiva que Dios mediante y por orientaciones de nuestros Copresidentes, Comandante Daniel y compañera Rosario, estaremos inaugurando en las próximas semanas», dijo el compañero Maurice Ortega, en representación del gobierno Sandinista.

Maurice Ortega

El recorrido también contó con la presencia del compañero Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua; Enrique Armas, vicealcalde de Managua, además de Juan Barrera y Ángela Lorena Gutiérrez, jugadores de la selección nacional.

El compañero Fidel Moreno dijo que el campo de juego, los sistemas de iluminación, agua potable, saneamiento y comunicaciones, están totalmente terminados, certificados, y solo hace falta la ubicación de algunos barandales que son sumamente importantes.

Fidel Moreno

Entre sus características el estadio tiene capacidad de dos mil personas, grama sintética, cuatro torres de iluminación, cinco palcos VIP, dos cabinas de transmisión para radio y televisión, cuatro camerinos, amplio parqueo, una zona de prensa, más una taquilla.